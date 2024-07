Rock in Rio leiloa 22 guitarras autografadas para ajudar associação "Chelas é o Sítio"

O Rock in Rio Lisboa está a leiloar 22 guitarras autografas pelos artistas que participaram na edição de 2024. O preço base de licitação é de 500 euros, e o valor angariado reverte para a associação "Chelas é o Sítio".

Em comunicado, a organização do festival anunciou que as guitarras em leilão foram autografadas pelos Scorpions, Evanescence, Extreme, Doja Cat, Jonas Brothers, Xutos & Pontapés, Ornatos Violeta, The Legendary Tigerman, Jão, Pedro Sampaio, Capitão Fausto, Ne-Yo, Camila Cabello, Rival Sons e Living Colour.

O leilão decorre até dia 15 de julho e as verbas angariadas vão ser doadas à associação "Chelas é o Sítio", liderada por Sam the Kid.

A associação está "em fase de conclusão da construção da sua sede, local que irá proporcionar a toda a população local, o acesso a várias valências e infraestruturas" como um estúdio de música e de fotografia.

A parceria, diz a organização do Rock in Rio, será "sem dúvida fulcral para combater a exclusão social e de pertença a uma comunidade".