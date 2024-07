Feira do Livro. A literatura invade Campanhã durante quatro dias

A literatura está prestes a chegar a Campanhã, no Porto, para quatros dias de partilha literária a propósito de mais uma edição do Cultura em Expansão. Este ano com uma novidade: uma feira do livro.

Inês de Carvalho é a responsável pela mediação e criação artística do Visões Úteis, um dos parceiros do projeto. À Renascença, explica que a Feira do Livro surgiu da necessidade de criar espaços e contextos de proximidade com os livros. “Sentimos falta de livros, de hábitos de leitura e de convivência com livros e literatura, em Campanhã", diz.

De quinta-feira a domingo vão estar presentes na Feira do Livro livrarias e editoras “independentes” que não “estão tão presentes na Feira do Livro do Porto”, como a Poetria, Snob, Trama, Flan de Tal, Apuro ou a Planeta Tangerina.

A galeria e ateliê de arquitetura ªSede vai acolher esta Feira. Nos dias 11 e 12 de julho vai estar aberta das 18h00 às 21h00 e, no fim de semana, em horário alargado das 11h00 às 13h00 e das 14h30 às 21h00. No último dia, a Feira termina às 19h00.

Ao longo dos quatro dias vão acontecer encontros com “convidados que vão ativar estas relações com os livros”. Rui Spranger, Sandra Salomé e Rui Manuel Amaral são três dos dinamizadores das sessões.

No último dia da Feira, Cláudia Andrade regressa ao Cultura em Expansão para apresentar o documentário “Para Vós”, que conta com a participação de “sete avós de Campanhã" e "trabalha os conceitos do ativismo afetivo”. O documentário deu origem a um livro que vai ser lançado no final da Feira do Livro de Campanhã.

Com acesso gratuito e limitada à lotação do espaço, a entrada nas sessões requer o levantamento de um bilhete gratuito, no espaço da Feira, uma hora antes do início de cada sessão.