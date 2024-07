O mais pequeno nanossatélite português vai para o espaço

Um cubo com 10 centímetros de aresta chamado ISTSat-1, é o mais pequeno nanossatélite português a ser lançado para o espaço. O satélite foi construído por estudantes e professores do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa e vai ser lançado esta terça-feira à boleia do novo foguetão europeu Ariane 6. O lançamento está previsto para entre as 19h00 e as 23h00 de Portugal Continental, em Kourou, na Guiana Francesa.

O ISTSat-1 é o primeiro nanossatélite universitário e o terceiro português a ser lançado para o espaço. É um “descodificador de mensagens ADS-C, que é um tipo de mensagens enviadas por aviões”. À Renascença, João Paulo Monteiro, coordenador do projeto explica que o satélite vai permitir “detetar aviões em cima do oceano, algo que não é possível fazer com radares convencionais”. “Este serviço já existe em satélites grandes, o que nós estamos a demonstrar é que conseguimos fazê-lo com um satélite minúsculo, com muito pouca potência e com custos muito baixos”, acrescentou.

A ideia surgiu em 2008 quando “no Técnico se instalou uma estação de rastreio de satélites”. Foto: Instituto Superior Técnico O satélite foi desenvolvido com base em teses de mestrado. Foto: Instituto Superior Técnico

O nanossatélite vai entrar numa órbita circular a 580 km de altitude e com uma inclinação de 62 graus. “A essa altitude, apontando uma das antenas que temos no satélite para a Terra, conseguimos apanhar sinais que venham dos aviões. Com base nesses sinais vamos perceber se o descodificador que nós criámos e desenvolvemos está a funcionar ou não. No fundo é uma prova de conceito”, explica João Paulo Monteiro. Uma vez no espaço, o ISTSat-1 será projetado e seguirá o seu caminho sozinho. Prevê-se que fique no espaço durante cinco anos até arder ao voltar a entrar na atmosfera. Um satélite pensado e desenvolvido por alunos e professores A ideia surgiu em 2008 quando “se instalou no Técnico uma estação de rastreio de satélites”. Em 2017, o satélite começou a ser produzido, depois de selecionado pelo programa “Fly your satellite” da Agência Espacial Europeia (ESA). Para João Paulo Monteiro, o objetivo é “essencialmente educacional”. O satélite foi desenvolvido com base em teses de mestrado. “Cada um dos sistemas — gestão de energia, telecomunicações, gestão de dados, etc. foi uma tese de mestrado ou várias teses de mestrado”, clarifica o coordenador do projeto. O ISTSat-1 deu origem a mais de 20 dissertações de mestrado, e teve o contributo de cerca de 50 pessoas, entre alunos e professores.



Equipa de lançamento do ISTSat-1. Foto: Instituto Superior Técnico Rui Rocha é o professor responsável pelo projeto do ISTSat-1. Foto: Instituto Superior Técnico