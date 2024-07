Nanossatélite português é enviado para o espaço no voo inaugural do Ariane 6

A bordo do foguetão seguirá o ISTSat-1, o primeiro nanossatélite concebido por uma instituição universitária portuguesa e o terceiro satélite português a ser enviado para o espaço, depois do nanossatélite Aeros MH-1, em março, e do microssatélite PoSat-1, em 1993, que envolveram a participação de empresas.

O lançamento, da base espacial europeia, em Kourou, na Guiana Francesa, está previsto para entre as 19h00 e as 23h00 de Portugal continental.

O nanossatélite português ISTSat-1, construído por estudantes e professores do Instituto Superior Técnico (IST), é lançado esta terça-feira para o espaço no voo inaugural do novo foguetão europeu Ariane 6.

Luso-belga na dianteira do novo foguetão

O gestor de missão do novo foguetão é o luso-belga Tony dos Santos, a quem se juntarão outros portugueses.

"O meu principal objetivo é garantir que todas as fases da campanha de lançamento decorram de forma harmoniosa e segura", sintetizou à Lusa Tony dos Santos, que trabalha desde 2011 na Agência Espacial Europeia (ESA), responsável pela certificação do voo, e desde 2014 no projeto do Ariane 6.

Na prática, o engenheiro nascido e criado na Bélgica, mas filho de pais portugueses, vai "coordenar todas as atividades" de lançamento, incluindo o controlo da preparação dos sistemas de monitorização de voo, a avaliação pós-voo e a confirmação de parâmetros dos satélites que seguirão a bordo, como comunicação de dados, localização, segurança e sistemas meteorológicos.

Tony dos Santos explicou que o Ariane 6, sucessor do Ariane 5, no qual trabalhou e que fez o seu último voo em julho de 2023, permitirá assegurar "o acesso autónomo e garantido da Europa ao espaço", possibilitando-lhe "cumprir todas as suas missões em investigação científica, iniciativas estratégicas, crescimento económico, mantendo colaborações espaciais internacionais e sustentando a liderança tecnológica da Europa".

Segundo o gestor de missão, a nova gama de foguetões europeus foi construída para ter uma "versatilidade muito maior e custos significativamente reduzidos", permitindo duplicar a taxa de lançamentos para o espaço.