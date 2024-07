CoolJazz completa 20 anos e arranca esta terça-feira com os Air

A celebrar 20 anos, o Festival CoolJazz arranca esta terça-feira, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com a dupla francesa Air, que irá tocar ao vivo o icónico álbum “Moon Safari”, lançado há 25 anos com temas como “Sexy Boy” ou “All I need”.

O festival que decorre até dia 31 de julho, também no Parque Marchal Carmona, conta este ano com presenças já habituais como Diana Krall, mas também com nomes relevantes da música internacional, como Chaka Khan e Jamie Cullon que encerrará o cartaz.

Por noite, o festival contará com três concertos e aos domingos à tarde com sessões gratuitas nos Jardins da Casa das Histórias Paula Rego com duplas de DJ’s. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a organizadora Karla Campos fala em “algumas novidades em torno do cartaz que é sempre o mais procurado pelo público”.

Sobre a abertura, com os Air, Karla Campos diz que é uma banda de que tinham “saudades, porque há muito tempo que não vinha tocar a Portugal” e mostra-se satisfeita particularmente pelo grupo vir tocar “um álbum que os tornou uma banda tão conhecida”, como o “Moon Safari”.

Mas eles não são os únicos cabeça de cartaz desta edição em que o CoolJazz ganha um novo patrocínio e muda de nome para Ageas Cool Jazz. “Logo no dia a seguir, a 10 de julho, temos também outra noite incrível com dois grandes cabeças de cartaz, os Morcheeba e Chaka Khan na mesma noite”, refere.