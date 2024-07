Aveiro deu um “pulo” no turismo com a Capital Portuguesa da Cultura

Ainda faltam 6 meses para o final, mas é já possível dizer que a Capital Portuguesa da Cultura fez com que Aveiro tivesse até agora o melhor ano em termos turísticos

Quem o afirma, em entrevista à Renascença, é o autarca. José Ribau Esteves explica que as iniciativas da Capital Portugesa da Cultura alavancaram o interesse pelo concelho e trouxeram mais pessoas a Aveiro.

O autarca social-democrata fala mesmo num “pulo” na procura.

“Com os indicadores objetivos que temos deste primeiro semestre de 2024 vai ser o melhor ano turístico de sempre em Aveiro. Não é só um crescimento, é um crescimento com um pulo. É um patamar mais alto do que aquele que tivemos nos anos anteriores”.

Ribau Esteves explica que esse crescimento da procura se sente “nos museus, nas lojas municipais, na hotelaria, na restauração e nas lojas”. O responsável da Capital da Cultura aponta “um impacto económico direto e objetivo”.

“Estamos a trabalhar para quando arrumarmos as contas e a casa possamos dar números a esse impacto ecómico, mas não há dúvida nenhuma que Aveiro, Capital Portuguesa da Cultura, tem também um contributo relevante na vida económica e na promoção do território”, afirma Ribau Esteves.

Próximos 6 meses em Aveiro

A Capital Portuguesa da Cultura entra agora na segunda fase que será dedicada às temáticas da cultura e da sustentabilidade. Pela frente estão programadas mais de 200 iniciativas e eventos como os festivais dos Canais e o das Dunas de São Jacinto que leva, em Agosto, os portugueses Delfins à região.

No cartaz por exemplo, estreia dia 13 de julho e repete dias 14, 20 e 21 de julho o “Derivas na ria”, um projeto multidisciplinar que propõe ao público um espetáculo-percurso que explora o território da Ria de Aveiro.

De 17 a 21 de julho decorre o Festival dos Canais que tem como nomes em cartaz, artistas como Mariza, A Garota Não ou os Resistência. Além de teatro, o festival conta também com um projeto multidisciplinar. O “Acqua Forte a Phantasmagoria on the water” promete ser um espetáculo de luz e de fogo que é apresentado às 22h no dia 20 de julho no Cais da Fonte Nova.

Entranto em agosto, Aveiro Capital da Cultura vai receber a fadista Aldina Duarte a 17 de agosto, com entrada gratuita na Praça da República, e os The Gift, a 2 de agosto, no Teatro Aveirense, num concerto que conta com o Coral Histórico Aveiro.