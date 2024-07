Miguel Esteves Cardoso: "Escrever é a melhor maneira de dar sentido à vida"

O novo livro de Miguel Esteves Cardoso, "Como Escrever", ensina qualquer pessoa a fazê-lo, garante o autor em entrevista à agência Lusa, salientando a importância da escrita, "porque o escrever impressiona muito" e ajuda a pensar.

"Este livro queria dirigi-lo, mesmo, a toda a gente. Toda a gente pode escrever, toda gente deve escrever", disse Miguel Esteves Cardoso à Lusa.

"O livro ensina qualquer pessoa a escrever, e uma parte muito importante é a preparação para escrever, e a preparação para escrever, é uma pessoa estar disponível a receber ideias, a pessoa tem de desobstruir a cabeça para receber aquilo que eu chamo ocorrências, ideias, opiniões imagens que a pessoa tem".

"As pessoas escrevem as coisas mais banais agora com as redes sociais, as pessoas cada vez escrevem mais, o que estão a fazer... Todas as pessoas já escrevem. O que eu estou a dizer é que vale a pena ganhar a prática de escrever para escrever melhor, porque o escrever impressiona muito. A pessoa que não quer contar certas coisas, por exemplo, a pessoa que pensar que o escrever tem a ver com o revelar os segredos, é como o falar. Eu posso falar sobre coisas graves ou coisas estúpidas, ninguém julga o falar, e por que se há de julgar o escrever?", argumentou.

"A escrita e a fotografia ajudam-se uma à outra"



O autor soma cerca de 50 anos dedicados à escrita, do jornalismo à poesia, do teatro à ficção e ao ensaio, escreveu até libretos operáticos, letras de canções. E, para si, "a [agência] Lusa é a melhor escola da língua portuguesa que alguma vez existiu", garante, confidenciando que as pessoas que mais lhe ensinaram a escrever "foram as que tiveram a "escola da Lusa"".

Na opinião de Miguel Esteves Cardoso, a "escola da Lusa" leva a "escrever um português claríssimo, bonito". "As peças da Lusa são escritas num português verdadeiro e claro, é um exemplo da escrita muito bem utilizada". E assegurou: "Quem me dera a mim ter a "escola da Lusa"...".