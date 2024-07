"Um terço do prato de cada português vai para o lixo", diz presidente do Banco Alimentar do Porto

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto (BA Porto) marcou presença na QSP Summit na Exponor, em Matosinhos, como o único expositor social pelo segundo ano consecutivo.

Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar do Porto, em conjunto com sete membros da sua equipa estiveram presentes no stand da instituição para dar a conhecer a missão da estrutura, estabelecer parcerias de interajuda entre todos os participantes , apelar contra o desperdício alimentar e dar a perceber aos visitantes que o desperdício de alimentos das empresas pode ser a refeição de muitas famílias.

Em entrevista à Renascença, a presidente do BA Porto esclareceu algumas questões sobre o funcionamento da instituição de solidariedade social e ao estado em que se encontra o país relativamente à questão do desperdício alimentar.

"Segundo os estudos que têm sido feitos, um terço do prato de cada português vai para o lixo", disse Bárbara Barros. Apesar de todos os esforços feitos no combate ao desperdício alimentar, mais de um terço da população portuguesa poderia ser alimentada com a comida que ainda se descarta.

Embora não confecione refeições, o Banco Alimentar é uma plataforma logística gigante que recebe doações de alimentos de diversas empresas, como por exemplo restaurantes, indústrias agroalimentares e até de pessoas anónimas que entregam alimentos quase fora do prazo, frescos que estão com um "ar mais feio" e que têm que ser distribuídos o mais rapidamente possível. O BA combate o desperdício alimentar ao fazer chegar essas doações a quem mais precisa.

"Essa é a missão do banco alimentar. Fazer a redução do desperdício alimentar, pegar nos excedentes que iriam para o lixo, desde que estejam com qualidade para tal, e distribuir pelas pessoas que estejam em carência alimentar naquele momento ."

A distribuição não é feita diretamente à população, mas sim a instituições que fazem esse tipo de apoio às pessoas mais carenciadas.

Por sua vez, a escolha das instituições é feita através de tipologia e equitativa. Antes dos alimentos serem entregues é feita uma análise à instituição com o intuito de saber o número de pessoas que a apoia e a que faixa etária esta presta maior auxílio.

Bárbara Barros diz que o combate ao desperdício alimentar é uma luta que deve envolver a comunidade inteira incluindo a área da educação pois é através das crianças que também se conseguem alterar comportamentos na sociedade. Após 30 anos de existência do Banco Alimentar do Porto ainda é crucial continuar a falar no assunto.

"Normalmente costumamos dizer que os exemplos vêm de cima. Os pais, quando fazem essa redução do desperdício alimentar numa família e é demonstrados constantemente na sua vida, as crianças, quando forem pais, vão ter o mesmo tipo de comportamentos ", salienta Bárbara Barros.

A presidente realça ainda que a sociedade tem outras "ferramentas" através das quais consegue lutar contra o desperdício como por exemplo a organização "Unidos Contra o Desperdício" que agrega enumeras empresas do ramo agroalimentar que em conjunto através de exemplos e competências conseguem contribuir para essa luta.

Bárbara Barros afirma que a participação na QSP Summit é uma participação importante para a instituição para demonstrar a proximidade do Banco Alimentar , uma entidade do setor social, com a população e as empresas "dá a capacidade para ser uma entidade mais robusta, transparente, e eficaz levando da área empresarial os bons exemplos no trabalhar mais aproximado da comunidade" , realça.

Com a presença no evento o BA Porto conseguiu criar parcerias com diversas empresas com a efetividade de donativo mais mediático.

O Banco Alimentar do Porto esteve presente na QSP Summit nos dias 3 e 4 de julho.