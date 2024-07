Sammy tinha “pavor de insetos”, agora dedica-se a estudá-los

Sammy Ramsey estuda insetos, ou seja, é entomologista, mas a sua relação com estes animais nem sempre foi assim.

No rescaldo da GLEX Summit, uma cimeira de exploradores que decorreu na Ilha Terceira, nos Açores, o entomologista contou como nasceu esse fascínio. “Com sete anos, os meus pais levaram-me a uma biblioteca e disseram-me que as pessoas têm medo daquilo que não compreendem e que se aprendesse sobre essas criaturas, isso iria mudar a forma de interação com elas. Eles tinham toda a razão.”

“Depois de os conhecer [aos insetos], achei que eram as criaturas mais fascinantes do planeta”, acrescentou. Dedicou-se então a estudar abelhas e descobriu um parasita que afeta quase todas os exemplares desta espécie — o Varroa Destructor.

Este parasita está distribuído por todo o mundo e é a principal responsável pela morte de abelhas, “mais do que qualquer outra coisa”.

Num estudo realizado nos Estados Unidos, o entomologista encontrou este ácaro em mais de 96% das colónias. “Isso é muito, muito assustador”, rematou.