Demite-se o diretor artístico do Teatro Nacional São Carlos

Parece uma maldição de uma ópera trágica. Já não é a primeira vez que acontece no São Carlos. Tal como no passado, em anteriores direções, o atual diretor artístico do Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa, pediu ontem a demissão. O seu mandato terminaria a 30 de junho de 2027.



Em comunicado, o teatro confirma a saída, indicando que a mesma já foi comunicada ao gabinete da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

“O conselho de administração do OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E., informa que cessa, por acordo, a comissão de serviço de Ivan van Kalmthout como diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos”, pode ler-se no texto enviado aos órgãos de comunicação social.

Escolhido há um ano naquele que foi o primeiro concurso público para nomear um diretor artístico, o neerlandês deixa o lugar em aberto numa altura em que o São Carlos prepara a nova temporada.

Segundo o comunicado, e de acordo com os estatutos da OPART, “em caso de vacatura do cargo antes da data prevista, os diretores artísticos podem ser designados, interinamente e sem concurso, por despacho” do ministério da Cultura “pelo período máximo de 12 meses”.

O organismo que gere o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado assegura que “a atividade artística do Teatro Nacional de São Carlos, nomeadamente a preparação e apresentação da temporada 2024-2025, prosseguirá com a maior serenidade, dando cumprimento às respetivas obrigações de serviço público”.

Recorde-se que Ivan van Kalmthout foi escolhido por concurso, entre 22 candidaturas. Antes de aterrar em Lisboa tinha passado por diferentes teatros líricos europeus, como a Ópera de Antuérpia, a Ópera Estatal de Hamburgo e o Teatro Liceo de Barcelona.