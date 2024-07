A celebrar dez anos, o "Ei! Marionetas" traz a maior programação de sempre

Festival comemora dez anos com novidades

"Estes dez anos trazem a possibilidade de alargar a programação", diz Clara Ribeiro, e, por isso, este ano o Festival conta com mais apresentações. A artista recorda o primeiro ano de festival, "com uma programação pequena, com pouco financiamento" e apenas com três dias de programação. Este ano são "15 dias de oferta ininterrupta".



A responsável deposita altas expectativas para o evento, que considera ter "um público bastante fiel". Ainda assim, não espera esgotar as salas do município de Gondomar, justificando-o com o facto de este ser um concelho periférico e com a programação alargada.

As marionetas continuam a animar os gondomarenses (e quem queira visitar a cidade) até dia 19 de julho. Os bilhetes têm um custo de 2,50 euros.