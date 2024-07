Autor de “A Geração Ansiosa” defende redes sociais só aos 16 anos

O autor que explica que as redes sociais prejudicam mais as raparigas do que os rapazes, defende quatro medidas chave para melhorar a saúde mental dos jovens. Jonathan Haidt defende que só depois dos 14 anos é que os jovens devem ter “smartphones” e que só devem ter acesso a redes sociais aos 16 anos.

Segundo o psicólogo, a ausência de brincadeiras normais de crianças acaba por interferir “no desenvolvimento social e neurológico, abrangendo tudo, desde a privação do sono à fragmentação da atenção, dependência, solidão, contágio social, comparação social e perfecionismo”.

Entre as quatro medidas defendidas pelo académico, estão também “escolas com espaços completamente livres de telemóveis e outros ecrãs” e a “substituição da dependência tecnológica por uma infância plena de brincadeiras e jogos”.