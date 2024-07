50 Cravos de Abril iluminados no Serralves em Luz

A terceira edição do Serralves em Luz que abre esta quinta-feira ao público com o projeto “Sonhos e Ilusões” promete ser uma edição revista e melhorada. Ao público apresenta um percurso iluminado com 13 instalações interativas.

A celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 e, em simultâneo, os 35 anos da Fundação de Serralves, o evento conta este ano com a direção criativa de Nuno Maya, do atelier Ocubo.

“O percurso foi desenhado para o cenário natural do Parque centenário em contexto noturno, proporcionando ao público uma interação mágica com a luz e uma experiência sensorial única”, diz Serralves em comunicado.

O percurso de cerca de 3 quilómetros apresenta, como novidade este ano, 13 instalações que reagem ao movimento do público, mudando de cor e som. “Explora a magia da luz assente na interatividade com vídeo mapping, LEDs e efeitos visuais”, indica Serralves.

A visita ao Serralves em Luz é idealizada para durar uma hora e meia. “No caminho pelo Parque de Serralves destaca-se a instalação de luz e som “Chirp & Drift” da artista Kathy Hinde, um conjunto de instrumentos iluminados que vibram com mensagens em código Morse, originando sons suaves e harmonias feitas por palhetas de acordeão que se assemelham a uma ave."

Também no parque há uma projeção de 50 cravos de Abril, uma instalação feita em conjunto por Nuno Maya com 50 alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica das Condominhas, no Porto.

O festival Serralves em Luz que já foi considerado pelo jornal "The Times", em 2021, como uma das 10 melhores exposições a visitar em toda a Europa propõe diferentes horários de visita até novembro.

Com entrada livre, a exposição pode ser vista até 28 de julho às 21h30. Depois, de 30 de julho a 1 de setembro às 21h00; de 3 agosto a 29 de setembro às 20h30 e de 1 de outubro a 3 de novembro às 20h00