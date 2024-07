Renascença entrega primeiro prémio do “Grandioso Jogo da Mala”

O Grupo Renascença Multimédia entregou esta quarta-feira o primeiro prémio do “Grandioso Jogo da Mala” no valor de 25.025 euros.

A vencedora foi a ouvinte Alda Vasco, de 58 anos, da Cova da Piedade no concelho de Almada.

Surpreendida com o telefonema da Ana Galvão, a ouvinte soube dizer a quantia exata em jogo e, por isso, ganhou o prémio.

Visivelmente emocionada, Alda Vasco, que é fã de Ana Galvão, não queria acreditar na surpresa e na conquista do prémio, confessando que o dinheiro ganho “faz muita falta”.

O “Grandioso Jogo da Mala” é um concurso publicitário promovido pelas rádios Renascença, RFM, e Mega Hits em que os ouvintes inscritos se habilitam a ganhar, semanalmente, o prémio em jogo.

A extração é feita à quarta-feira, entre as 8h e as 9h da manhã. Para ganhar o prémio basta saber a quantia exata que está na mala, sendo que a quantia em jogo muda todas as semanas.

O concurso decorre até ao dia 5 de março de 2025.