​Morreu ex-futebolista que roubou “O Grito”, de Edvard Munch

Pal Enger, antigo futebolista norueguês conhecido por ter roubado o quadro “O Grito”, obra-prima Edvard Munch, morreu no passado sábado. Tinha 57 anos.



A notícia foi revelada esta terça-feira pelo departamento de comunicação do Valerenga, clube que Pal Enger representou nas camadas jovens, avança a Associated Press.

A antiga promessa do futebol que seguiu a via do crime morreu em Oslo. As causas não são conhecidas.

Pal Enger foi o responsável pelo ousado assalto à Galeria Nacional de Oslo, em 1984, de onde levou “O Grito”, obra-prima do pintor norueguês Edvard Munch, um dos precursores do impressionismo e expressionismo.

Em pleno dia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Lillehammer, na Noruega, o assalto durou 50 segundos e foi registado pelas câmaras de videovigilância.

Pal Enger e um parceiro no crime subiram uma escada, partiram uma janela e saíram com a pintura, na altura avaliada em pelo menos 55 milhões de dólares.

A dupla deixou um postal de agradecimento: “Obrigado pela falta de segurança”.

Pal Enger acabou por confessar o roubo de “O Grito” e foi condenado a uma pena de prisão.

Ao longo da sua carreira de assaltante, roubou outra obra de Munch, "Love and Pain", e pelo menos outros 17 quadros de uma galeria de Oslo.

Numa das ocasiões foi detido porque deixou a carteira com a identificação no local do crime, noticiou a imprensa norueguesa.