Espetáculo de Bob Wilson no Festival de Almada "será um dos momentos altos do ano"

É um festival que traz a Portugal o trabalho de três grandes nomes da cena artística internacional. A 41.ª edição do Festival de Almada, que decorre de 4 a 18 de julho, contará com obras de Eduardo De Filippo, Peter Stein e Bob Wilson, que apresenta uma coreografia em conjunto com Lucinda Childs.

Ao longo dos 15 dias deste que é um dos principais festivais de teatro do país serão também celebrados os 50 anos do 25 de Abril de 1974, com uma homenagem à companhia A Barraca. Num ano em que a pintora Ilda David criou a imagem do festival, será inaugurada uma colaboração com o Arquivo Ephemera de José Pacheco Pereira, com uma exposição dedicada à "Revolução dos Cravos".

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o diretor do Festival de Teatro de Almada, Rodrigo Francisco, começa por destacar os três nomes internacionais que o evento tem este ano. “Eduardo De Filippo, o mestre da comédia napolitana” apresenta um “projeto de teatro de marionetes” que é uma adaptação da peça "A Tempestade", de William Shakespeare

É, na opinião de Rodrigo Francisco, uma “oportunidade única para podermos ouvir a voz de desta grande figura do teatro italiano, porque ele próprio gravou as vozes de praticamente todas as personagens e o espetáculo é de uma beleza única”.

Já sobre Peter Stein, o diretor fala numa “presença regular nos últimos anos do festival”. O encenador apresenta a peça “Crises de nervos – três atos únicos de Tchecov”, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, nos dias 13 e 14 de julho.

No Centro Cultural de Belém (CCB), um dos palcos que se associa ao Festival de Almada, será apresentado nos dias 12 e 13 de julho o espetáculo “Relative Calm”, encenado pelo norte-americano Bob Wilson e com uma coreografia de Lucinda Childs.

“Trata-se de uma revisitação de um espetáculo que tinha feito com Lucinda Childs, em 1981, para o Festival de Edimburgo. Este ‘Relative Calm’ baseia-se na música de John Gibson e eles, para esta reprise que foi feita durante a pandemia, quando houve o confinamento, eles fecharam-se num teatro em Toulouse para revisitar esta peça”, explica Rodrigo Francisco