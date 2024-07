Armas de Napoleão I vão ser leiloadas em Paris

Duas pistolas que pertenceram a Napoleão I até 1814 e com as quais tentou suicidar-se vão ser leiloadas perto de Paris, no domingo, indicou a casa Osenat, que organiza a venda.

Vendidas num precioso estojo de madeira (nogueira, ébano, veludo verde bordado a ouro) e com acessórios, "estas duas pistolas de percussão, incrustadas de ouro e prata e com o perfil do imperador, estão avaliadas entre 1,2 e 1,5 milhões de euros", disse à agência de notícias AFP o especialista Jean-Pierre Osenat.

Napoleão "encomendou-as especialmente ao fabricante de armas Louis Marin Gosset, que trabalhava na fábrica de Versalhes. Uma tem um cano octogonal mais curto do que a outra", explicou.