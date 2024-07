Michael J. Fox sobe ao palco e toca guitarra com os Coldplay

O ator norte-americano Michael J. Fox, atuou, este sábado, com a banda Coldplay no Festival de Glastonbury, em Inglaterra.

O protagonista da saga “Regresso ao Futuro” surgiu de cadeira de rodas no palco, com a guitarra nos braços, para tocar as músicas ‘Humankind’ e ‘Fix You’.

O momento apanhou o público de surpresa e tornou-se um dos mais emocionantes do evento.