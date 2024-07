Fausto, o músico que nasceu no mar e seguiu sempre pelo seu rio acima

O músico e compositor Fausto Bordalo Dias, que morreu esta segunda-feira, em Lisboa, pegava na viola e cantava "esta vida a correr", como se ouve em "Atrás dos tempos vêm tempos", porque lhe dava felicidade e descanso de consciência.

A confissão surge na rara entrevista que concedeu em 2021 ao programa "Primeira Pessoa", de Fátima Campos Ferreira, na RTP1, mas vem de trás, já se encontrava na conversa que manteve com o jornalista e escritor Baptista-Bastos (1934-2017), publicada no Jornal de Letras, Artes e Ideias (JL), em 1986, onde estabelece as prioridades da sua escolha.

"Optei pela atividade profissional de músico [...] em primeiro lugar para garante da minha felicidade, em segundo para descanso da minha consciência e, em terceiro, para poder olhar para mim próprio e sentir-me mais útil", disse Fausto ao jornalista veterano, em janeiro de 1986, pouco depois de publicar o álbum "O Despertar dos Alquimistas".

A escolha pelo "caminho mais difícil" estava feita, "subsistir como músico", lê-se nesse JL. De um número anterior, de 1982, quando editou "Por Este Rio Acima", vem outra confissão: "Talvez a coisa que sinta como mais definidora da minha pessoa seja o desejo que sempre tive de prolongar ao máximo a minha adolescência".

A música esteve sempre presente, desde Angola, onde cresceu, até ao fim. A sua escrita traduz a assimilação dos ritmos africanos que conjugaria com ritmos e modos da tradição popular portuguesa.

Tocou com José Afonso, José Mário Branco, surgiu no movimento da canção de intervenção, quando já tinha um "single" editado, "Chora, amigo chora", que em 1969 lhe deu o Prémio Revelação do antigo programa de rádio Página Um, de José Manuel Nunes e Adelino Gomes, transmitido pela Rádio Renascença.

Desde o início, como nota a página que a agência artística Ao Sul do Mundo lhe dedica, "Fausto Bordalo Dias destaca-se pela sagacidade com que sempre abordou a música", pelo "desenvolvimento e estilização da rítmica tradicional portuguesa, a que sempre juntou uma escrita poética e muito cuidada", dando origem a "um percurso único no universo musical português".

"As suas canções são cinemáticas, traduzem encenações rigorosas, ressaltam como fotografias ou como enormes frescos, sendo ao mesmo tempo oníricas e cruas, populares e sofisticadas", lê-se na mesma página.

Fausto era um dos maiores, como disse uma vez José Mário Branco (1942-2019), com quem trabalhou e levou a palco o espetáculo "Três Cantos", em conjunto com Sérgio Godinho.

Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias nasceu há 75 anos, em 26 de novembro de 1948, em pleno oceano Atlântico, a bordo de um navio chamado Pátria, que viajava para Angola, onde viveu a infância e a adolescência. Cresceu na então cidade de Nova Lisboa, no Planalto de Huambo, mas foi registado em Vila Franca das Naves, Trancoso, no distrito da Guarda, de onde provinham os seus pais.

O seu primeiro grupo integrava-se no movimento pop dos anos 60 e tinha por nome Os Rebeldes. Quando se fixou em Lisboa, em 1968, as opções eram já outras. Aluno do antigo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, atual ISCSP - Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Ciências Sócio-Políticas, adere ao movimento associativo.

São os anos da ditadura. Em 1973, quando já assumia publicamente oposição à guerra colonial, Fausto Bordalo Dias foi considerado refratário, por não se ter apresentado ao serviço militar. "É obrigado, por esta razão, a suspender os estudos universitários, permanecendo, no entanto, de forma discreta e clandestina no país. Chegou a conduzir um "carocha" por todo o país, sem carta, que só viria a ter em 1975", lê-se na biografia sobre o músico, integrada na "Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa", dirigida pelos irmãos Luís e João Pinheiro de Almeida.