Andar de bicicleta numa instalação artística? Sim, no CCB

Ainda se lembra da liberdade de andar de bicicleta? O coreógrafo brasileiro Gustavo Ciríaco compara-a à experiência de dançar. O resultado está na instalação artística que é apresentada pela segunda vez.

Depois do Porto, “Paisagem Boldo” é agora colocada na praça central do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. O público é desafiado a pegar na bicicleta e atravessar esta instalação artística.

Em entrevista à Renascença, o artista explica que haverá na praça “14 a 16 peças feitas de madeira. São rampas, pequenos túneis que as pessoas podem fruir com essas bicicletas. Vão sentir o que é passear de bicicleta numa arquitetura modernista”.

“Paisagem Boldo” é um trabalho que Gustavo Ciríaco desenvolveu inspirado nos passeios que o coreógrafo carioca João Saldanha fazia no Rio de Janeiro nos anos 60 ao encontro da arquitetura modernista da cidade brasileira.

Ciríaco, que fala do “swing da dança”, desenvolveu este projeto artístico em colaboração com o arquiteto português João Gonçalo Lopes. “A gente transporta para a praça do CCB essas experiência de atravessar túneis e de contornar jardins”, indica.

Se não tiver bicicleta, não se preocupe. O CCB disponibiliza onde pedalar, incluindo bicicletas para as crianças poderem percorrer os caminhos desta instalação. Pedalar uma bicicleta para uma criança, aponta Ciríaco, é o momento em que “nos tornamos pela primeira vez super-heróis, porque a gente fica mais rápido, ágil e consegue fazer curvas que o nosso corpo não daria!”

É um passeio de liberdade, diz Gustavo Ciríaco, numa linguagem que se cruza com a da dança onde há “avanços e velocidade”, indica o artista nascido no Rio de Janeiro e que vive em Portugal há já alguns anos.