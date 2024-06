Santa Casa celebra aniversário com concerto dos Altos do Bairro

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai celebrar o seu 526.º aniversário com um concerto do grupo Altos do Bairro na próxima terça-feira, 2 de julho.

Trata-se de um espetáculo de música clássica, com a obra "Leçons de Tenèbres", criada por François Couperin, no século XVIII.

O concerto realiza-se na Igreja de São Roque, em Lisboa, pelas 19h00.

O espetáculo vai evocar a temporada de "Música em São Roque" para 2024, num dos mais antigos festivais de música clássica da cidade de Lisboa.

A entrada para o evento é gratuita e limitada aos lugares disponíveis.

Ainda no âmbito do 526.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no dia 2 de julho, realizam-se visitas guiadas à Sala de Extrações e Provedoria, entre as 10h00 e as 15h00.

No mesmo dia, pelas 11h00, é celebrada a missa dos 526 anos de aniversário da SCML.

O aniversário da Santa Casa vai ser celebrado com várias iniciativas, entre 1 e 6 de julho. Consulte aqui o programa completo.