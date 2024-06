Diretor artístico do Teatro Viriato de Viseu pede a demissão

Henrique Amoedo cessa funções em agosto. O coreógrafo e criador da Companhia Dançando com a Diferença pediu para deixar a direção artística do Teatro Viriato, Centro de Artes do Espetáculo de Viseu (CAEV) alegando “razões de ordem pessoal e familiar”.

Em comunicado, o CAEV explica que a direção “acolheu o pedido com compreensão e reconhecimento pelos motivos indicados” e explica que está agora à procura de uma nova direção artística para o teatro.

“O CAEV destaca, nestes dois anos de direção artística de Henrique Amoedo, a programação cuidada, consistente e desafiadora, bem como a sua orientação eficaz da estrutura profissional do Teatro Viriato”, pode ler-se no comunicado.

Amoedo tinha entrado no Viriato em 2022, “num contexto desafiante de pós-pandemia”, indica o comunicado. “Imperava a necessidade de recuperação de públicos e de normalização dos processos de trabalho das salas de espetáculos” sublinha o teatro que indica que Henrique Amoedo “deixa a programação artística definida até ao final de 2024 e alguns projetos já agendados para 2025”.

Sobre a sua passagem por aquele equipamento cultural, Amoedo fala num “período inesquecível”, no qual cresceu a nível pessoal e profissional.

“Conversar, criar, apoiar e questionar fizeram parte do trabalho de proximidade desenvolvido com os artistas e com a equipa do Teatro”, afirma Amoedo. “O contacto diário com uma estrutura como o Teatro Viriato é, ao mesmo tempo, desafiante e enriquecedor”, refere.

Para Júlia Alves, presidente da direção do CAEV, Amoedo deixará saudades. A equipa que reconhece e louva “o profissionalismo e a dedicação” do diretor cessante, destaca “as qualidades profissionais e pessoais” que fazem de Amoedo “um líder, um profissional completo, um amigo e um exemplo a seguir”.

No ano em que está a celebrar 25 anos, o Teatro Viriato já lançou os procedimentos para a seleção da nova direção artística e “espera, em breve, poder informar sobre o modo de seleção, os critérios e o perfil pretendido”.

Segundo o comunicado, o teatro quer continuar “a afirmar-se como um projeto cultural de referência, um espaço aberto à comunidade, com uma oferta programática diferenciada, acessível, que apoia e valoriza a fruição, a criação e a educação artística”.