Cuca Roseta participa na primeira parte de concerto de Andrea Bocelli em Londres

A fadista Cuca Roseta vai participar na primeira parte do concerto do tenor Andrea Bocelli, a par de outros músicos internacionais, em julho, no Hyde Park, em Londres, foi hoje divulgado.

O concerto, no dia 05 de julho, celebra os 30 anos de carreira do tenor italiano, que já atuou algumas vezes em Portugal, nomeadamente em julho do ano passado em Lisboa, altura em que convidou Cuca Roseta para participar no concerto celebrativo em Londres.

A criadora de "O Teu Fado é Ser Feliz" vai ser acompanhada pelos músicos Sandro Costa, na guitarra portuguesa, Francisco Sales, na viola, e Yami, na viola baixo.

A par de Cuca Roseta, o cartaz do concerto no Hyde Park inclui ainda Jamie Duffy, Dardust, Olívia Belli, Billy Lockett, Ayanna Witter-Johnson, Katherine Jenkins e Matteo Bocelli.

Como convidados, Bocelli vai contar com Hans Zimmer, Sial, Zucchero, Nadine Sierra, Isabel Leonard, Loren Allred, entre outros.

Cuca Roseta está a celebrar 15 anos de carreira e, em comunicado, sobre esta atuação na capital britânica afirma: "Poder cantar no Hyde Park é certamente a realização e concretização de um sonho, sobretudo fazendo uma primeira parte de um artista como Andrea Bocelli. Levar o nosso fado a tanta gente é algo de que certamente muito orgulho terei".

Segundo dados da sua promotora, Cuca Roseta tem previsto uma digressão asiática com passagem por China, Tailândia e Singapura. A 07 de dezembro atua em Lisboa, na Meo Arena, encerrando as celebrações do 15.º aniversário de carreira, e "no final do ano terá novo disco".