Concertos de Carminho, Nancy Vieira, Cristina Clara e ópera em pleno Alentejo

É um encontro de culturas entre Portugal e Cabo Verde. Depois de no ano passado ter juntado o fado, o flamenco e o cante alentejano, o Alentejo World Heritage Festival vai, na segunda edição, dar palco de novo ao fado e ao cante alentejano, mas acrescentando a morna de Cabo Verde e a ópera.

De 28 a 30 de junho, a vila de Cabrela, em Montemo-o-Novo o festival vai juntar, além da música, também a gastronomia, o artesanato e o cinema documental. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, David Lopes, um dos promotores do festival, explica que a aposta “continua a ser o fado e o cante alentejano convidarem outras expressões”.

Promovido pela Égide - a Associação Portuguesa das Artes, em conjunto com a Associação Lar Doce Ler, o festival que decorre no centro histórico da vila, contará no primeiro dia com a fadista Carminho, que atuará às 21h30, dando a conhecer o disco “Portuguesa”.

Na sexta-feira à tarde, às 16h00, está previsto um concerto para crianças com Marco Oliveira na voz e viola de fado e Ricardo Parreira na guitarra portuguesa. Intitulado “Amália já sei quem és”, este será um concerto com entrada livre, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

No sábado, é dia do evento receber o país convidado. De Cabo Verde chega a voz de Nancy Vieira que atuará às 21h30, num concerto que indica David Lopes contará também com Cristina Clara, as Batucadeiras Freireanas Guerreiras e o piano de Daniel Bernardes.

Durante o dia, pelas 15h00, haverá também cinema, com a projeção do documentário “Cesária Évora” e um debate com a realizadora Ana Sofia Fonseca que entrará em direto a partir da cidade do Mindelo, “de dentro da casa de Cesária Évora com a sua neta”, indica David Lopes.

A entrada é livre e limitada à capacidade da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Pelas 19h00 está previsto um jantar dançante, com mornas e cachupa na Casa do Povo de Cabrela.

Neste festival que pretende ser “um espaço de diálogo entre diferentes expressões”, explica David Lopes haverá no domingo mais oferta diversificada.

Às 16h00 haverá um recital de Canto e Piano, com a soprano Susana Gaspar e o pianista Nuno Vieira de Almeida que irão celebrar os 500 anos de nascimento do poeta Luís Vaz de Camões. Uma hora depois, no Adro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição atuará o Grupo Coral Fora d’Oras de Montemor-o-Novo.

Segundo a organização haverá bilhetes à venda no local para cada um dos espetáculos desta 2ª edição do “Alentejo World Heritage Festival”.