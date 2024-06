Casa da Música com nova direção. Entra Luís Campos Ferreira

Há 12 anos à frente do conselho de fundadores da Casa da Música, Luís Valente de Oliveira termina o mandato para o qual foi nomeado pelo então secretário de Estado, Francisco José Viegas.

Esta quinta-feira, a ministra da Cultura, anunciou que Valente de Oliveira será substituído por Luís Campos Ferreira, ex secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Passos Coelho e deputado social-democrata, para o triénio 2024-2026.

Num despacho conjunto assinado por Dalila Rodrigues e o ministro de Estado e das Finanças foi também designada a académica Sofia Salgado Pinto, como representante do ministério da Cultura, no conselho de Fundadores da Casa da Música.

Esta renovação dos órgãos da Casa da Música, em representação do ministério da Cultura foram ainda designados para o conselho de Administração o arquiteto e investigador André Tavares, até aqui programador da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém e o músico Álvaro Teixeira Lopes.

No mesmo comunicado do Palácio da Ajuda pode ler-se que “além destes dois elementos, o Conselho de Administração incluirá um membro a designar pela Câmara Municipal do Porto e pela Área Metropolitana do Porto, e quatro membros a eleger pelo Conselho de Fundadores”.

A ministra da Cultura aproveita a ocasião para dirigir “um especial agradecimento ao Prof. Doutor Luís Valente de Oliveira pelos anos de serviço e dedicação à Fundação Casa da Música” e agradece também aos representantes do ministério da Cultura que cessam funções.