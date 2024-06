Wild Thang, um cão pequinês de 8 anos, conquistou o título de "Cão Mais Feio do Mundo"

Um dos participantes que disputava os 5.000 dólares era Rome, um pug de 14 anos, que usa uma cadeira de rodas , e que ficou em 2.º lugar logo na sua primeira participação no concurso. Ganhou 3.000 dólares.

O prémio em questão são 5.000 dólares que serão entregues à sua família e a participação no programa The Today Show da NBC .

O aspeto peculiar de Wild Thang é consequência de um caso de cinomose canina que o vitimou quando era apenas um cachorrinho de 10 semanas. Este problema fez com que a sua dentição não se desenvolvesse — razão para a sua língua estar constantemente pendurada, além de ter criado uma perturbação muscular numa das suas patas .

Wild Thang, um cão pequinês de 8 anos, foi eleito o vencedor deste ano. Embora tenha sido a sua primeira vitória, o pequinês é um concorrente com alguma experiência, visto que já havia participado nos últimos cinco concursos anteriores.

Na ultima edição que ocorreu durante a Feira de Sonoma-Marin de 2024 em Petaluma na Califórnia, a competição contou com a presença de 9 candidatos, sendo a maioria cães resgatados de abrigos antes de serem adotados pelas suas famílias.

"World's Ugliest Dog" é um concurso que elege o cão mais feio do mundo há cerca de 50 anos. Segundo o seu website, o objetivo é " celebrar as imperfeições que tornam todos os cães especiais e únicos" .

Outra das participantes em estreia, uma cadela com a mesma idade e de raça mista, Daisy Mae, ocupou o 3º lugar no pódio e foi a vencedora dos 2.000 dólares. Daisy May fora resgatada das ruas aos 2 anos de idade sem pelo, cega e sem dentes.

"Pensei que ela seria o cão feio mais bonito, mas, afinal, as outras pessoas não vêem nela a beleza que eu vejo", declara Elizabeth Whitehouse, a dona da cadela que alcançou um dos lugares do pódio.

As votações estavam também disponíveis online para o prémio "People's Choice Award" que fora atribuído a Rome, que levara o titulo para casa para além do 2º lugar na competição.

O concurso salienta a importância da adoção animal. De acordo com o "World's Ugliest Dog", a intenção não é rebaixar os cães feios, mas sim "divertir-se com algumas personagens maravilhosas e mostrar ao mundo que estes cães são realmente bonitos!".

O júri deste ano foi composto por Gadi Schwartz, da NBC News, a ativista dos direitos humanos Linda Witong Abrahm e a 34.ª tesoureira da Califórnia, Fiona Ma.

Outros concorrentes ao título de "Cão mais feio do mundo" incluíam misturas de Chihuahua, de Crested chinês e de Pug.

Um dos participantes que ficou de fora do grupo de vencedores foi Freddie Mercury, um cão resgatado e de quem se diz ter "uma cara de empilhador" — é a mascote da carrinha de gelados de Petaluma e a sua presença costuma ser um pedido especial em festas de aniversário.