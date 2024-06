Rede de Bibliotecas Públicas da Área Metropolitana de Lisboa formalizada

A Rede de Bibliotecas Públicas da Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi hoje formalmente constituída, integrando 239 equipamentos dos 18 concelhos da associação intermunicipal, que podem assim "rentabilizar os recursos e serviços disponíveis" e criar novas valências.

Segundo um comunicado da Área Metropolitana de Lisboa, foi hoje assinado por esta entidade, pelos 18 municípios da região (nos distritos de Lisboa e Setúbal) e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas o acordo de colaboração que "permite o acesso ao apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a aquisição de equipamentos informáticos e de uma plataforma de catálogos integrados para as 239 bibliotecas".

"A implementação da plataforma irá viabilizar a partilha dos catálogos bibliográficos em toda a região, potenciando o acesso ao conhecimento num único ponto de pesquisa", é referido na nota.

O financiamento definido entre a AML e o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Cultuais ascende a 586 mil euros -- 496 mil euros para a aquisição de 621 computadores e 90 mil euros para a criação da plataforma de catálogos integrados.

"Este acordo de colaboração melhorará o trabalho em rede entre as bibliotecas dos 18 municípios, rentabilizará os recursos e serviços disponíveis, e facilitará o desenvolvimento de novos serviços, em diferentes áreas", destaca a AML.

O contrato de financiamento tinha já sido assinado com o Governo em janeiro, tendo sido referida na altura a integração de cerca de 70 bibliotecas e o pleno funcionamento da rede até ao final do ano.

Na prática, um cidadão que resida na AML poderá usufruir dos serviços prestados por qualquer destas bibliotecas, independentemente da residência de origem.