Quadro de Paula Rego vendido em leilão por 2,5 milhões de euros

"Em "Meadow", todas as quatro mulheres são versões de Rego e a tela torna-se na arena onde a artista revela as suas fantasias e desejos. No primeiro plano, uma figura feminina com um vestido tradicional português -- o Traje à Vianesa -- está pressionada sobre uma cadeira de braços a olhar para o horizonte. Atrás, senta-se o isolado e misteriosamente escondido protagonista masculino, concebido classicamente na pose serpentina com músculos tensos, o que levou a comparações com Cézanne", acrescentou a leiloeira.

Nascida em Lisboa, Paula Rego (1935-2022) começou a desenhar ainda em criança e, com 17 anos, a conselho do pai, foi estudar para a Slade School of Fine Arts, em Londres, cidade onde viria a fixar residência.

Distinguiu-se pela singularidade da obra, inspirada na literatura e nas experiências pessoais, e marcada, ao longo das décadas, pela defesa dos direitos das mulheres, nomeadamente na série dedicada ao aborto e em outras sobre opressão e repressão feminina.