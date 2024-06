Museu Australiano é processado e expõe pinturas de Picasso na casa de banho como forma de protesto

O Museu de Arte Antiga e Nova na Austrália (MONA) foi processado por um homem depois de ser proibido de entrar numa área exclusiva ao público feminino. Após ter sido considerada uma decisão "discriminatória" pelo tribunal, o museu passou a expor as obras de Picasso num local peculiar, a casa de banho das mulheres, como forma de protesto.

As obras eram expostas inicialmente na secção "Ladies Lounge", um área interdita a homens, segundo o jornal The Guardian. O objetivo da criadora do espaço, a artista americana Kirsha Kaechele, era experienciar a exclusão do homem.

No local, as mulheres podiam apreciar as obras de arte de Picasso enquanto eram servidas por mordomos e bebiam copos de champanhe.

Um homem que foi expulso daquele espaço avançou para a justiça. Em abril, durante o julgamento, o tribunal declarou que um espaço especialmente direcionado a mulheres era "discriminatório" e atribuiu ao Museu de Arte Antiga e Nova na Austrália um prazo de 10 dias para acabar com a exclusividade feminina. O museu australiano preferiu fechar a exposição.