Euromilhões. Em Ramalde, o maior prémio de sempre está a levar mais pessoas aos cafés

A curiosidade em Ramalde era muita. Não só foi um português quem arrecadou o primeiro prémio do Euromilhões desta terça-feira, como foi o maior prémio alguma vez atribuído ao país.

Assim, em Ramalde, no Porto, onde a aposta sorteada foi registada, a vontade de saber quem é o novo milionário português sentia entre os habitantes.

Nos vários estabelecimentos que a Renascença visitou durante a manhã desta quarta-feira, várias pessoas validavam as suas apostas com esperança de terem recebido, pelo menos, um segundo prémio.

Liliana Ribeiro foi uma delas e conta que soube da notícia pelas redes sociais. A esperança de que tivesse sido a vencedora acompanhou-a até à loja. "Vi que o primeiro prémio foi uma aposta de 2,5 euros, que foi precisamente o que eu fiz, então levantei-me da cama para ver se me tinha saído a mim. Infelizmente ainda não foi desta."

Uma esperança partilhada por muitos clientes da cafetaria "Carol".

O dono do negócio, Américo Lobos, confirma que as pessoas lhe perguntam se o prémio saiu naquele local, mas, explica, "ainda é muito cedo" para saber onde foi registada a chave vencedora. Ainda assim, confessa que o sorteio pode ajudar no negócio, tal como aconteceu há 27 anos, altura em que saiu ali o primeiro prémio do "Totoloto".

"As vendas aumentaram muito, não só as vendas de jogos, mas também a cafetaria", recorda o comerciante.