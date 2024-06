No São João, nem a ameaça do fogo de artifício travou a pronúncia do norte

Ainda os balões de São João não sobrevoavam a cidade do Porto, já se fazia a festa na Casa do Roseiral, onde se reuniram o autarca da Câmara do Porto, Rui Moreira, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

À chegada do jantar oficial, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou não ter marcado presença na cidade de Braga, onde também se celebra o São João, mas revelou-se muito contente por estar na “magnífica” cidade do Porto.

Já Luís Montenegro desejou que as ruas se enchessem “de alegria”, algo que para o primeiro-ministro faz parte da identidade portuense. Mas os assuntos políticos não saíram da agenda e Montenegro só soube da presença do líder do PS nas celebrações de Vila Nova de Gaia aquando da chegada ao jantar.

Foi desta forma que disse compreender o escrutínio da oposição ao Governo, mas disse que lhe “cabe fazer o que não foi feito nos últimos oito anos, que é governar”.

Durante o jantar, a maior preocupação foi o fogo de artifício, mas com o ajuste do espetáculo para a Alfândega, por parte da capitania do Douro e da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, as mais altas figuras do Estado português juntaram-se para ver o espetáculo de 16 minutos.

No final, foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa a dar explicações sobre os constrangimentos das marés provenientes do oceano Atlântico, que estavam a afastar as jangadas do local onde tinham sido alicerçadas. Por norma, o fogo é lançado junto à zona ribeirinha e ponte Luiz I.

A notícia do reajuste para a Alfândega não esmoreceu, contudo, o espírito festivo dos portuenses. E não só, português não foi a única língua ouvida pelas ruas do Porto. Em cada esquina se ouvia a convivência entre vários povos de vários pontos do globo.

De martelo na mão, Aline e Silvínio, dois jovens brasileiros que vivem em Portugal há um ano, experienciaram pela primeira vez a magia do São João.