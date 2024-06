Rock in Rio. Doja Cat, Camila Cabello e Luísa Sonza ao cair do pano

E, de repente, já estamos no último dia de Rock in Rio Lisboa 2024. Depois das emoções fortes de sábado, que dividiram as atenções do Parque Tejo entre a música e o futebol, este domingo são as mulheres que conduzem a festa de encerramento. Aitana vai ser a primeira a subir ao palco mundo, este domingo. A "princesa pop espanhola" - que se tornou um fenómeno na Operação Triunfo do país vizinho - estreia-se nos palcos deste lado da fronteira às 16h00.

De seguida, entra em ação o único artista masculino que vai pisar o palco principal do Rock in Rio neste último dia, NE-YO. Bem conhecido dos portugueses, NE-YO trará ao Parque Tejo os aclamados singles "So Sick", "Sexy Love" ou "Because of You", com ritmos dos anos 00 que prometem alimentar muitas memórias... para contexto, a cantora que lhe seguirá no palco mundo tinha apenas 9 anos de idade quando Ne-Yo lançou o seu aclamado primeiro álbum... Camila Cabello também se estreia por terras lusas. A jovem dos EUA, de origens cubanas e mexicanas, fez parte do grupo Fifth Harmony, mas é a solo que vai pisar o palco à beira tejo, depois das 20h40 deste domingo. Na bagagem traz o seu platinado álbum de estreia, "Camila", bem como os que lhe seguiram, "Romance" e "Familia".

Cabello é conhecida dos portugueses por singles como "Havana" ou "Never Be the Same", mas também por "Señorita", single que divide com o ex-namorado e luso-canadiano Shawn Mendes, pelo que os presentes poderão esperar algumas palavras em português da artista norte-americana. Do pop seguimos para o rap, com Doja Cat a fechar a festa no palco mundo prometendo conseguir "Paint the Town Red". As atuações da artista de Los Angeles são conhecidas por serem icónicas, pelo que os 80 mil festivaleiros que esgotaram este último dia de festival têm motivos para aguentar até ao fim da noite. Pelos restantes palcos também são muitas as escolhas que justificam mais um dia esgotado: Soraia Ramos, Alselmo Ralph e Pedro Sampaio estarão pelo palco Galp (mesmo ao pé do stand da Renascença no recinto), mas a maior enchente deve acontecer perto das 22h00, com a popular artista brasileira Luísa Sonza.