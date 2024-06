É oficial. O Rock in Rio vai continuar no Parque Tejo.

A informação foi confirmada este domingo em conferência de imprensa pela organização. No evento esteve também presente o presidente da câmara municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que anunciou a novidade junto a Roberta Medina, líder do Rock in Rio Lisboa.

[Notícia atualizada às 14h20 de 23 de junho de 2024]