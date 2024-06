Rock in Rio regressa com a estreia dos Jonas Brothers em Portugal

Como aconteceu no fim de semana passado , antes dos Jonas Brothers o público poderá ver o espetáculo de videomapping que celebra os 20 anos do festival em Portugal, relembrando alguns dos nomes mais sonantes que já tocaram no Palco Mundo, na Bela Vista.

Às 17h00 a música pausa para dar espaço à seleção portuguesa, que entra em campo na Alemanha para defrontar a Turquia. Sim, durante o jogo não há música, mas os palcos do Rock in Rio estarão com os ecrãs todos ligados para que o público possa torcer pela equipa das Quinas (quem não gostar de futebol pode sempre aproveitar para passear pelo recinto e recolher alguns brindes, clássica atividade de Rock in Rio).

Antes disso, Carolina Deslandes vai abrir as hostilidades, abrindo caminho para Ivete Sangalo e Macklemore no palco que tem a ponte Vasco da Gama como pano de fundo.

As portas já abriram e há muito para fazer na cidade do rock. Entre os clássicos, como a Roda Gigante, o "Slide" ou a Rock Street", também há novidades como a Cupido House, onde há sósias do Elvis Presley e da Amy Winehouse a para celebrar casamentos simbólicos. Esta Cupido House faz parte de uma das novas atrações, a "Rota 85", que também serve para celebrar os 40 anos de Rock in Rio Brasil, celebrados no próximo ano.

Nos outros palcos dedicados à música hoje atuam, entre outros, os James, Filipe Karlsson, os Fonzie e Os Ornatos Violeta, que vão apresentar um espetáculo de celebração dos 25 anos do álbum "O monstro precisa de amigos", que contará com a participação de Ana Deus, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música.

Depois de nos primeiros dias da 10.ª edição ter havido queixas do público em relação ao novo recinto , a organização anunciou que esteve "na última semana a preparar operações para melhorar os principais temas apontados pelo público". Até agora, recorde-se, o Rock in Rio acontecia de dois em dois anos no parque da Bela Vista.

Já a pala criada para acolher o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano passado transforma-se agora no " All Experience ", uma exposição interativa a não perder.

Para que o público seja "avisado sobre informações como filas, espaços de alimentação com menos fila, WC disponíveis com menos afluência, avisos de concertos quase a começar, entre outros", foi criado um canal de WhatsApp Oficial do Rock in Rio Lisboa. Em paralelo, a organização volta a apelar aos festivaleiros para que recorram aos transportes públicos: há "shuttle" entre a estação do Oriente e a cidade do rock, por exemplo, bem como uma estação de comboios (Sacavém) a sete minutos a pé do recinto.

Também foram anunciadas alterações de trânsito, com "fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo, com o objetivo de minorar os constrangimentos de circulação verificados no primeiro fim de semana".

