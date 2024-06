🔴 Ouça o concerto de Ivete Sangalo no Rock in Rio

Ivete Sangalo continua a ser o "furacão" da Baía e veio novamente até Lisboa para prová-lo. A Renascença está a transmitir o concerto da brasileira em direto, no rescaldo do jogo da seleção que fez parar o país.

Antes disso, Carolina Deslandes subiu ao Palco Mundo ao início da tarde deste sábado, no Parque Tejo. Num concerto emotivo, a cantora portuguesa teve a difícil tarefa de entreter o público antes dojogo da seleção portuguesa levar o Rock in Rio a fazer uma pausa na música.