🔴Jonas Brothers em direto do Rock in Rio

A Renascença acompanhou o concerto de James em direto em antena e aqui e agora transmite Jonas Brothers, o último concerto da noite no palco mundo.

Ao cair da noite foi a vez dos Ornatos Violeta celebrarem os 25 anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos".

Antes, no palco mundo, Ivete Sangalo mostrou que continua a ser o "furacão" da Baía e que veio novamente até Lisboa para prová-lo. A Renascença transmitiu o concerto da brasileira em direto, no rescaldo do jogo da seleção que fez parar o país.