Rock in Rio Lisboa: "Aquela situação com Sónia Tavares e Bárbara Guimarães não podia ter acontecido"

O caso ganhou grande visibilidade nas redes sociais, depois do vídeo publicado por Sónia Tavares em que a vocalista dos THE GIFT, presente no Rock in Rio como comentadora da SIC, relata como foi expulsa do festival depois de comer um croquete na zona VIP do evento. O incidente ocorrido no último fim-de-semana teve também Bárbara Guimarães como alvo, sendo retirada do festival pelos mesmos motivos.

Em comunicado, emitido quase 24 horas depois do incidente, o Rock in Rio lamentou “o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa” na abordagem às comentadoras da SIC Caras, a quem apresentou um pedido de desculpas.

Numa passagem de uma entrevista de fundo sobre os 20 anos do Rock in Rio, Roberta Medina expressa a sua versão do incidente, reitera desculpas a Bárbara Guimarães e em particular a Sónia Tavares – que elogia pela sua seriedade profissional – não deixando de sublinhar que os termos usados pela vocalista dos THE GIFT deram outra dimensão ao caso.

Como é que, com tanta experiência acumulada, aconteceu este caso em que a organização lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade no que aconteceu na zona VIP ?

Já tinha acontecido outras vezes. A Sónia e a Bárbara não estavam informadas por quem de direito - e aqui não estou minimamente interessada em achar culpados, é irrelevante. Temos uma figura pública – ou podia não ser- uma pessoa que se sentiu exposta num determinado contexto e que não houve sensibilidade suficiente para não causar aquela situação. Essa é a nossa responsabilidade, independente de como chegamos ali [por causa de] falta de informação. Não podia ter acontecido.