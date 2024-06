Rock in Rio. Linhas Verde e Vermelha do Metro de Lisboa abertas até às 2h30

O Metro de Lisboa vai voltar a funcionar até mais tarde no segundo fim de semana da edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa. Para além da linha Vermelha, também a linha Verde vai ter o funcionamento prolongado até às 2h30 da manhã nos dois últimos dias do festival.

O prolongamento da circulação na Linha Vermelha volta a ser aplicável a todas as estações, com a exceção de Olaias, Bela Vista e Encarnação, tal como aconteceu nos dias 15 e 16 de julho.

Desta vez, as carruagens do Metro de Lisboa também vão transportar passageiros até mais tarde na Linha Verde, onde vão estar abertas as estações de Alameda, Cais do Sodré, Areeiro, Campo Grande e Telheiras.