Joana Marques fala-nos de Joana Machado Madeira que, por sua vez, fala-nos do Principezinho, da Pull and Bear e de naturalismo

Joana Machado Madeira foi convidada do podcast da revista Nova Gente, "Oh Filhos, Calem-se!!!", onde falou sobre a prática do "naturalismo" com o marido Eduardo Madeira, que faz agora também muitas cenas nu em filmes:

"Isso acaba por ser muito chato se a ideia do realizador não fosse, de todo, essa. Imagina ser convidado para fazer um filme infantil, e de repente... está em pelota. E eles: não, Eduardo, desculpa mas neste não dá mesmo. Isto é um filme de época, passado na guerra colonial, não faz sentido nenhum estares a fazer nudismo."

Joana destaca também o livro O Principezinho para explicar que a nudez tem a importância que cada um lhe queira dar:

"Isto realmente descamba sempre em nudez. Nunca mais vou ver o Principezinho com os mesmos olhos, agora que sei que a rosa é uma dessas parte da nossa anatomia. Ele a despedir-se da raposa e a dizer-lhe: já sabes, o essencial é invisível aos olhos, agora deixa-me voltar para o meu asteróide b 612, que tenho lá uma pilinha à minha espera, sou responsável por ela."