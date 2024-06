Rapper Travis Scott detido por invasão de propriedade

O rapper Travis Scott foi detido na madrugada desta quinta-feira por invasão de propriedade e sob o efeito de substâncias. O artista , foi detido e deu entrada na . Segundo os registos da cadeia, o rapper fora acusado de invasão de propriedade e de intoxicação desordenada.

Segundo a imprensa internacional, que cita autoridades locais, o artista foi detido na Marina de Miami Beach por volta das 2h00 da madrugada e deu entrada na cadeia de Miami-Dade duas horas e meia depois.

A detenção do rapper teve origem num desentendimento com a tripulação dum barco onde se encontrava. As autoridades foram chamadas ao local e foi-lhe pedido para que saísse, caso contrário, seria preso. Travis Scott acabou por obedecer às ordens que lhe foram dadas, no entanto, mais tarde regressou ao barco onde se envolveu num novo conflito com a tripulação. Quando lhe foi pedido novamente para sair, não o fez e acabou por ser detido.

Segundo as autoridades, os agentes testemunharam o cantor a gritar com a tripulação e identificaram uma provável intoxicação por consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Depois da detenção, Travis Scott foi libertado às 8h00 desta quinta-feira, depois de pagar uma caução no valor de 650 dólares.