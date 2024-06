Lince ibérico passou de espécie "em risco" a "vulnerável"

O número de linces ibéricos adultos multiplicou-se por dez neste século e o animal deixará de ser classificado como "em risco" passando a espécie "vulnerável" na Lista Vermelha elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

A organização internacional vai atualizar a sua lista vermelha de espécies ameaçadas no próximo dia 27, mas anunciou esta quinta-feira em comunicado que uma das novidades é a melhoria do estatuto de conservação deste mamífero endémico da Península Ibérica, que chegou a ser a espécie de felino mais ameaçada de extinção no planeta.

"Os esforços de conservação permitiram recuperar esta espécie depois de estar perto da extinção, com um aumento exponencial da sua população que passou de 62 espécimes adultos em 2001 para 648 em 2022", precisou a UICN.