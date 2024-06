Casa das Histórias ouviu testemunhos de três refugiados

Mais de 120 milhões de pessoas estavam deslocadas à força em maio de 2024, e 40% são crianças. Por outras palavras, uma em cada 69 pessoas teve de fugir por razões de segurança. Entre essas, mais de 43 milhões de pessoas são refugiadas e dessas, mais de 31 milhões estão sob o mandato do ACNUR.

Afeganistão, Síria, Venezuela, Ucrânia e Sudão são os países que criam mais pessoas deslocadas. Já os países que mais recebem são o Irão, Turquia, Colômbia, Alemanha e Paquistão.

No evento organizado esta quinta-feira pela Portugal com ACNUR, que decorreu na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, os testemunhos vieram precisamente de três refugiados: Farid Walizadeh e Omed Taheri, ambos afegãos, e Berezhna Svitlana, uma ucraniana que fugiu da guerra com o filho.

Berezhna Svitlana teve de fugir da Ucrânia com o filho depois da invasão da Rússia. Chegou a Portugal em 2022 e, desde então, que não se escondeu. Trabalha diariamente na área predileta, a fotografia, e continua a desejar voltar um dia à Ucrânia. Berezhna não esconde, no entanto, que está agradecida aos portugueses pela forma como foi acolhida. Mesmo não falando português, esteve sempre sorridente e com ar sonhador e esperançoso.