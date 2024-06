Joana Marques continua a aprender com Andreia e Filipe, casados com comunhão de bens e de maus raciocínios

Joana Marques está a aprender muito com os conselhos de Andreia e Pipas sobre como manter um casamento feliz, e essencialmente trata-se de assumir que o divórcio não é sequer uma opção:

"Reparem: ela diz ao marido “Pipas, quero o divórcio”. E o Pipas: “não, minha menina, tu não vais a lado nenhum”. E ela “Uau! Que bom! Este homem ama-me tanto que era capaz de me trancar numa cave! O sonho de qualquer mulher."

Andreia vê na postura de Pipas uma prova incontestável de amor e de como um homem de verdade se deve comportar:

"Um verdadeiro homem não nos deixa ir a lado nenhum. Ai, que frase tão perigosa.... imagino as amigas a convidarem a Andreia para jantar. E ela: não vai dar, então não se lembram que eu casei com o Pipas, um homem de verdade? Ele não me deixa ir a lado nenhum. Muito menos convosco, suas vadias! Pior só se fosse com a minha tia feminista."