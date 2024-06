Filme de "Mamonas Assassinas" retrata banda que partiu precocemente mas permaneceu imortal

Com o tempo, os músicos aperceberam-se que as brincadeiras e as músicas que cantavam em jeito paródia durante os ensaios recebiam uma boa resposta por parte do público. Pouco a pouco, foram integrando algum humor dentro dos espetáculos e chegaram à conclusão que era preciso mudar o perfil da banda para longe das covers e abraçar o humor.

A nova longa-metragem, realizada por Edson Spinello, pretende retratar os momentos que antecederam a formação do grupo e percorrer todo o percurso dos artistas até ao momento do trágico acidente de viação, em 1996, que vitimou os artistas.

O acidente

Em 1996, os Mamonas Assassinas preparavam uma tour internacional. Um dos países perfilados para receber a banda era Portugal e havia mesmo um voo agendado para o dia 3 de março.

No entanto, no dia anterior, todos os elmentos do grupo morreram num acidente de avião. Ao regressarem de um espetáculo em Brasília para São Paulo, o jato que transportava a banda colidiu contra a Serra a Cantareira - um local onde já ocorreram vários acidentes de viação.

O local era de difícil acesso, o que levou à demora das operações de socorro. Quando chegaram aos escombros, as autoridades declararam o óbito das nove vítimas que iam a bordo.

A banda foi enterrada a 4 de março de 1996, no cemitério do Parque das Primaveras, em São Paulo. O funeral contou com a presença de mais de 65 mil fãs da banda, foi transmitido em canal aberto, levando à interrupção da programação diária das televisões e houve mesmo escolas que, por luto, cancelaram as aulas nesse dia.

A morte precoce, no auge, levou a uma imortalização do único álbum produzido pelos Mamonas Assassinas. A sua irreverência em palco, os fãs de todas as faixas etárias e as críticas sociais das canções fizeram com que, quase três décadas depois, a banda seja ainda hoje recordada por grande parte do público brasileiro.