Circo invade as ruas do Porto em mais uma edição do "Trengo"

O festival "Trengo" acontece de 25 a 30 de junho e promete encher as ruas do Porto com 24 apresentações e 13 espetáculos, num "ambiente familiar e ao ar livre".

A organização dá primazia ao circo contemporâneo, "género artístico ainda muito desprezado a nível nacional", conta a diretora artística, Julieta Guimarães à Renascença.

"Queremos chamar a atenção e dizer que o circo contemporâneo está aqui, está fresco e é inovador", diz.



A programação dá também importância ao papel da mulher como símbolo da liberdade, no ano em que se comemora o cinquentenário do 25 de Abril. Julieta Guimarães revela que a ideia surgiu da vontade de marcar as conquistas da Revolução, optando "simbolicamente pela mulher porque continua a não haver igualdade de género nas artes performativas".

Destaque para “Résiste”, espetáculo protagonizado pela companhia francesa Les filles du renard pâle, que explora a "ideia de liberdade" com a mulher no centro da ação.

"O masculino continua a sobrepor-se ao feminino, a maior parte das propostas são de homens, a maior parte dos diretores são homens", denuncia a diretora artística, que decidiu "dar o exemplo dando a maior parte da direção dos espetáculos a mulheres".

A organização tem "a certeza que a cultura será sempre progressista, sensível e mais aberta", defendendo que esta se tornará mais interessante "quanto mais misturados formos". É por este motivo que é dada primazia à inclusão de pessoas discriminadas e racializadas.

O Teatro Rivoli, Coliseu do Porto Ageas, Parque do Covelo, Espaço Agra , Praça D. João I e Bairro Pinheiro Torres são os locais onde os artistas sobem a palco, estando a última atuação marcada para o dia 30 de junho.