Câmara do Porto autoriza lançamento de balões de São João, mas com horário definido

Entre as 22h30 de domingo e a 01h00 de segunda-feira, a circulação pedonal no tabuleiro inferior será cortada e retomada "caso as condições de segurança estejam garantidas".

O trânsito no tabuleiro inferior da ponte Luis I será cortado a partir das 19h00 e assim permanecerá durante a madrugada, retomando apenas quando estiverem concluídas as operações de limpeza e verificadas as condições de segurança.

As limitações à circulação começam já durante a noite de sábado com a montagem do fogo de artificio na ponte Luis I, que irá durar 16 minutos fruto de um investimento de 72.900 euros partilhado pelos dois municípios.

A poucos dias da noite mais longa do ano, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia recomendam as pessoas a deixarem "o carro em casa ou nas proximidades das redes de transportes públicos".

Em comunicado, a autarquia liderada por Rui Moreira afirma que a Autoridade Nacional de Aviação Civil permite o lançamento dos balões nesse período, no qual o espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro se encontra temporariamente encerrado por questões de segurança.

O lançamento dos típicos balões de São João só será permitido entre as 21h45 de domingo e a 01h00 de segunda-feira, informa a Câmara do Porto, acrescentando que o espaço aéreo estará temporariamente encerrado nesse período.

Já no tabuleiro superior, a circulação pedonal estará cortada entre as 14h00 de domingo e as 04h00 de segunda-feira.

Entre as 23h30 de dia 23 e a 01h00 de dia 24 será interrompida a circulação do metro no tabuleiro superior da ponte.

Já a ponte do Infante será encerrada ao transito automóvel a partir das 19h00. Os transportes públicos estão impedidos de circular naquela ponte entre as 22h00 de domingo e as 03h00 de segunda-feira.

A partir das 20h00 de dia 23 e até às 08h00 de dia 24, o transito no centro do Porto estará interdito à circulação automóvel em zonas como a Cordoaria e Boavista (ligação Palácio Cristal e Casa da Música), locais onde serão instalados os palcos.

Também a Avenida Paiva Couceiro, até à rotunda do Freixo, e a marginal até ao cruzamento com a Rua da Restauração serão cortadas ao transito durante o mesmo período.

Em Gaia, o transito será interrompido entre as 19h00 do dia 23 e as 08h00 do dia 24 em várias artérias como a Avenida Diogo Leite, Avenida Ramos Pinto, Largo Luís I, Rua Rocha Leão, Calçada da Serra, Rua Casino da Ponte, Rua da Fervença, Rua General Torres (entre o Largo Luís I, a Via da Misericórdia e a Rua Daniel Serrão).

No comunicado, o município indica que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) não irá circular entre as 19h00 de dia 23 e as 06h00 de dia 24 na ponte Luis I.

No caso do Metro do Porto, a estação do Jardim do Morro vai estar encerrada entre as 14h00 de domingo e as 04h00 de segunda-feira. Não haverá circulação entre General Torres e São Bento entre as 23h30 do dia 23 e a 01h00 do dia 24.