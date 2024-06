Astronautas fecharam-se na Gruta do Natal para simular a Lua, mas dali saiu música e poesia

Durante a GLEX (Global Exploration Experience), cimeira que está a decorrer em Angra do Heroísmo e que reúne exploradores de todo o mundo, a Renascença foi até ao Algar do Carvão , onde as cientistas Ana Pires e Yvette Gonzalez partilharam o que se fez na gruta além da Ciência.

Yvette Gonzalez era a comandante executiva e não planeava escrever poemas, mas o ambiente da gruta inspirou um ou dois poemas por noite. “Eu pensei que ia ler todas as noites, mas estava a processar tantas coisas, que não conseguia. Senti de várias formas o quão privilegiada eu era por estar ali, naquele pedaço da terra, que quis captar as minhas emoções e os meus sentimentos através da escrita”, afirma a investigadora.

Agora, as investigadoras voltaram a reunir-se no vulcão do Algar do Carvão para lembrar aquilo que viveram. Para Ana Pires, "era a forma de agradecer à gruta e de honrá-la". Não só aquela gruta em específico, mas "todas as grutas que existem nos Açores e no mundo."

Às investigadoras juntaram-se habitantes locais da associação "Os Montanheiros", que gere o turismo do vulcão e da Gruta do Natal, para cantar uma canção relativa à ilha.