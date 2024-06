Portugal Fashion cancelado por falta de apoios a menos de um mês do evento

“Foi uma decisão muito difícil para a ANJE” – a Associação Nacional de Jovens Empresários. É o que diz o comunicado que confirma que a edição deste ano do Portugal Fashion foi cancelada.

Agendado para de 1 a 6 de julho, no Porto, o evento que promove a moda nacional fica assim adiado. “Apesar de todos os esforços para realizar a edição deste ano não foi possível, em tempo útil, reunir todos os apoios necessários”, diz a organização.

Promovido pela ANJE, o Portugal Fashion “tem atravessado algumas dificuldades de financiamento”, reconhece a organização que justifica que “por isso foi necessário repensar a forma, e algum conteúdo” do evento.

“A nova estratégia foi pensada para reposicionar o Portugal Fashion com base num estudo desenvolvido para retirar esforço financeiro à ANJE, que nas últimas três edições do projeto foi obrigada a recorrer a capitais próprios para levar a cabo o Portugal Fashion”, pode ler-se no comunicado.

A estratégia futura quer assegurar a “qualidade do evento Portugal Fashion a que todos já se habituaram”, sublinha a organização que assim quer apostar numa edição melhorada.

A ANJE “decide assim concentrar-se numa edição onde a nova estratégia possa ser apresentada com todas as condições para trazer a todos os criadores e à moda portuguesa a visibilidade, oportunidades de negócio e dignidade que ambicionam”, diz o comunicado.

O evento de moda que dá palco a criadores como Miguel Vieira ou Alexandra Moura procura alinhar o seu calendário com as principais semanas de moda internacionais, “por forma a que não haja sobreposição de datas e isso limite o acesso da imprensa, buyers, stylists, e outros profissionais de moda, ao Portugal Fashion”, explica o comunicado.