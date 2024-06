Lado íntimo e pré-surrealista de Dalí em exposição no Porto

Entre toda a azáfama dos preparativos e últimos retoques para a inauguração da exposição, a Renascença seguiu numa visita guiada exclusiva pela exposição "Universo Dalí", a nova exposição temporária do World of Wine (WOW) no Museu Atkinson. Andreia Esteves, responsável pelo museu e pelas parcerias internacionais do WOW, desvendou ao pormenor e em primeira mão todos os seus segredos e curiosidades.

A mostra, que inaugura esta quarta-feira, alia-se aos 100 anos do surrealismo, que se celebram este ano, e dá a conhecer a versatilidade de Dalí através de obras, esboços, desenhos, esculturas, trabalhos publicitários e comerciais da autoria do pintor. Inclui também uma seleção de fotografias, do fotografo e amigo do artista Robert Descharnes, tiradas entre 1955 e 1985, que transmitem uma perspetiva mais próxima e íntima das suas vivências.

Cada canto da sala da exibição representa uma parte diferente da vida de Salvador Dalí. Nascido em 1904 no nordeste de Espanha, desde cedo demonstrou ter uma veia artística e uma visão distinta da vida. Um desses recantos da exposição é dedicado à infância do pintor, onde é possível observar os primeiros passos no expressionismo e impressionismo, ainda antes do surrealismo, quando tinha apenas 10 anos.

Numa outra secção encontra-se o "segredo" de Dalí, o seu lado religioso. Andreia levou a Renascença até uma réplica do quadro que fora encomendado ao artista com o objetivo de representar Nossa Senhora de Fátima. A obra esteve, durante anos, escondida debaixo da cama de uma freira e alterou completamente a perceção que o artista tinha da religião e da vida. A responsável pelo Museu Atkinson recordou que Dalí esteve em Portugal nessa época e chegou mesmo a trocar cartas com a imã Lúcia. "Acho que esta mostra é imperdível, porque mostra aquilo que normalmente não é tão visível à cerca deste artista. Coisas que, se calhar, nem toda a gente conhece à cerca de Salvador Dalí", sublinha Andreia Esteves.

Entre estes e outros recantos curiosos, podem ver-se paredes da sala decoradas com inúmeras fotografias da vida íntima do artista, tiradas pelo francês Robert Descharnes.