Ian McKellen. Ator de "O Senhor dos Anéis" hospitalizado após queda em palco

O ator Ian McKellen sofreu esta segunda-feira uma queda durante uma peça de teatro, em Londres, e foi levado para o hospital.

O acidente com o ator de 85 anos aconteceu durante uma representação da peça “Player Kings”, no Teatro Noël Coward.

Ian McKellen participava numa cena de luta, quando se desequilibrou e caiu, avança a BBC.

Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre o estado de saúde do ator britânico.

O público foi retirado do teatro após o incidente e a sessão foi cancelada.

Com uma carreira consagrada no teatro, Ian McKellen representou no cinema personagens como Gandalf na saga “O Senhor dos Anéis” ou Magneto em X-Men.

Ian McKellen foi nomeado para dois Óscares e venceu vários prémios ao longo da carreira.